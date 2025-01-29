حقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش وتجاوز المستوى القياسي الذي حققه عند الإغلاق أمس الثلاثاء.

وقفز سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 10.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الهولندية عن طلبيات أفضل من المتوقع في الربع الرابع بلغت قيمتها 7.088 مليار يورو (7.39 مليار دولار).

كما كسبت أسهم نظيراتها مثل إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات وإنفينيون ما بين 2.7 و7.5 بالمئة.

وحقق قطاع التكنولوجيا أكبر المكاسب بارتفاعه 4.5 بالمئة.

وحد من مكاسب ستوكس 600 هبوط سهم إل.في.إم.إتش خمسة بالمئة بعد تسجيل مجموعة السلع الفاخرة نموا في المبيعات أقل من توقعات المستثمرين، وذلك بعد سلسلة من النتائج القوية حققتها الشركات المنافسة.

وهبط سهما كيرينغ وكريستيان ديور أيضا ستة بالمئة وخمسة بالمئة على الترتيب وخسر المؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي 0.4 بالمئة.

ويترقب المستثمرون اليوم الأربعاء قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 بالمئة.