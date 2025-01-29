ويتجه التركيز الآن لأرباح شركات أميركية كبرى وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع نيكي واحدا بالمئة إلى 39414.78 نقطة عند الإغلاق، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة ليسجل 2775.59 نقطة عند الإغلاق.

وصعدت الأسهم الأميركية أمس الثلاثاء مع تعافي أسهم إنفيديا وشركات تكنولوجيا أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خسائر حادة تكبدتها في اليوم السابق.

وتذبذب أداء أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية خلال اليوم مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر، لكنها أغلقت على ارتفاع.

وزاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، التي تعتبر إنفيديا من عملائها، بنسبة 4.4 بالمئة ليعطي نيكي أكبر دفعة.

ويتحول التركيز الآن إلى تقارير نتائج كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.

وقال هيروشي ناميوكا كبير الخبراء في شركة تي اند دي لإدارة الأصول إن استراتيجيات شركات التكنولوجيا الأميركية لاستثمار رأس المال ستخضع على الأرجح للتدقيق بعد أن قالت ديب سيك إنها تمكنت من تطوير نموذج خاص بها للذكاء الاصطناعي بتكلفة منخفضة للغاية.

وأضاف "ارتفع المؤشر ناسداك (الليلة الماضية)، لكن لا يبدو حتى الآن أنه من الممكن تخفيف الحذر".

وتترقب الأسواق أيضا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية والذي سيصدر في وقت لاحق من الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت المجلس أسعار الفائدة، لكن التركيز سيكون على تصريحات مسؤوليه للحصول على مؤشرات حول الموعد المقبل لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سهما طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق ومجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، بأكثر قليلا من اثنين بالمئة.

وقفز سهم رينيساس إلكترونيك لصناعة الرقائق 5.9 بالمئة ليكون أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.3 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة سوني للترفيه 3.8 بالمئة.

وخسر سهم شين-إيتسو للكيماويات 4.3 بالمئة بعد أن أبقت الشركة المصنعة لرقائق السليكون توقعاتها لأرباح السنة المالية التي ستنتهي في مارس 2025 بدون تغيير.