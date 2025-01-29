وقال رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان، عبدالعزيز الشايع، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الكويت، إن أصول البنك ارتفعت إلى 9.4 مليار دينار (نحو 31 مليار دولار) بنسبة نمو 12 بالمئة مقارنة بعام 2023 كما بلغت محفظة التمويل 6.9 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) بنسبة نمو 10 بالمئة.

وأضاف أن الإيرادات التشغيلية بلغت 246 مليون دينار (نحو 811 مليون دولار) بنسبة نمو 13 بالمئة كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12 بالمئة موضحا أن النتائج المالية التي حققها البنك حتى نهاية عام 2024 سجلت نموا ملحوظا في معظم المؤشرات المالية.

وأشار الشايع إلى أن النتائج الملحوظة جاءت نتيجة للتنوع الاستراتيجي في منتجات وخدمات البنك والاستثمارات التى تعكس مكانة البنك في القطاع المصرفي الكويتي مما أدى إلى تحسن الأداء التشغيلي وتحقيق نمو جيد في الربحية رغم ما شهدناه من ظروف ومستجدات طارئة على البيئة التشغيلية.

وذكر "أنه بعد إتمام البنك إستراتيجيته الخمسية الأخيرة (بوبيان 2023) بدأ البنك فصلا جديدا في استراتيجية خمسية جديدة تحت عنوان (بوبيان 2028) والتي ترتكز على تطبيق ربحية مستدامة والاستمرار في تطبيق معايير التحول الرقمي والابتكار والمرونة باعتبارها المحرك الرئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إن النتائج المالية لبنك (بوبيان) خلال عام 2024 تعتبر هي الأكثر تميزا في تاريخ البنك كونها الأعلى تاريخيا.

وأضاف الماجد أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على التأسيس ليعزي هذا الأداء المالي القوي إلى الالتزام الراسخ بتطوير نموذج أعمال أكثر تنوعا ومرونة لتعزيز الريادة من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات المالية وتقديم حلول مبتكرة.

وأكد أن بوبيان يواصل السير على نهج استراتيجي مدروس لضمان استمرارية النجاح إذ يسعى إلى توسيع نطاق خدماته وفروعه بشكل متوازن بما يضمن تحقيق نمو مستدام تلبية لاحتاجات عملائه المتزايدة مع الحفاظ على جودة خدماته وتطوير الأنشطة المصرفية الأساسية والحرص على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتنويع مصادر التمويل ورفع الإمكانات التمويلية للمجموعة.