تمكنت الشركة من تحقيق اختراق نوعي في تطوير نموذج لغوي كبير، مستخدمة موارد محدودة مقارنة بمنافسيها في الولايات المتحدة مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل".

يعكس ذلك الإنجاز القدرة الصينية على تجاوز التحديات التقنية وضوابط التصدير الأميركية، كما يُظهر في الوقت نفسه أيضاً كيف يمكن للابتكار أن يعوض عن نقص الموارد في سباق التكنولوجيا العالمي.

ويثير ذلك التطور تساؤلات جوهرية حول استدامة الهيمنة الأميركية على قطاع الذكاء الاصطناعي، ويدفع نحو إعادة النظر في مفهوم التفوق التكنولوجي الذي طالما اعتمد على الاستثمارات الضخمة في الرقائق والبنية التحتية. فمع تحركات "ديب سيك" المبتكرة، يبدو أن العالم يشهد بداية تحول جديد يهدد الاحتكار التقليدي ويعزز التنافس الجيوسياسي، مما قد يعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية والتقنية في المستقبل القريب.

بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن:

الأمر بدا وكأن أسهم التكنولوجيا الأميركية المتضخمة للغاية كانت على وشك التصحيح منذ أشهر، لكن الزناد جاء من مصدر غير متوقع.

قد لا يكون أحدث نموذج لغوي كبير من شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك "لحظة سبوتنيك" (مصطلح ظهر للمرة الأولى بعد مفاجأة إطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي في أكتوبر من العام 1957) ومع ذلك، هناك أوجه تشابه مع سباق الفضاء المبكر، عندما ساعد الإبداع المهندسين السوفييت على مواكبة منافسيهم الأميركيين وتجاوزهم في بعض الأحيان، على الرغم من افتقارهم النسبي إلى قوة الحوسبة والتقنيات المتطورة.

اختراق "ديب سيك" يقلب الافتراضات التي دعمت تقييمات التكنولوجيا الأميركية، حول التفوق الذي لا يمكن المساس به في الذكاء الاصطناعي والذي سيتم تمديده من خلال إنفاق مليارات الدولارات على الرقائق والبنية الأساسية.

الإنجاز الذي حققته شركة "ديب سيك" هو تطوير برنامج LLM الذي يقول خبراء الذكاء الاصطناعي إنه يحقق أداءً مماثلاً لمنافسيه في الولايات المتحدة أوبن إيه آي وميتا، لكنه يزعم أنه يستخدم شرائح أقل بكثير وأقل تقدماً، وأنه تم تدريبه مقابل جزء بسيط من التكلفة (لا تزال بعض تأكيداته بحاجة إلى التحقق. ومع ذلك، إذا كانت صحيحة، فإنها تمثل منافسًا هائلاً محتملاً).

ويشير التقرير إلى أن "ديب سيك" مثل"ميتا" في الولايات المتحدة ولكن على عكس OpenAI أو Gemini من Google، فهو مفتوح المصدر - جاهز لمشاركة الوصفة السرية الخاصة به بدلاً من الاحتفاظ بها مغلقة على أمل استخراج أقصى قدر من المكاسب المالية. وهذا يجعله جذابًا للمطورين لاستخدامه والبناء عليه.

كما يمكن تطويره بميزانية محدودة للغاية وبقوة حوسبة أقل بكثير. وهذا يفسر انخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة يوم الاثنين، وأيضاً تلك التي تصنع معدات الرقائق وتوفر الأجهزة الكهربائية لمراكز البيانات.

يسلط تقدم "ديب سيك" الضوء على أن الصين تمكنت من تحقيق قفزات تكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي على الرغم من ضوابط التصدير التي أدخلتها إدارة بايدن والتي تهدف إلى حرمانها من أقوى الرقائق والأدوات المتقدمة اللازمة لصنعها.

أُجبرت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة على إيجاد طرق مبتكرة لاستخراج أكبر قدر من المنتجات من الرقائق التي لديها.

بعيدًا عن خنق الابتكار الصيني، ربما تكون واشنطن قد حفزته.

ووفق التقرير، يثير نجاح المهندسين الصينيين المدربين محلياً في كثير من الأحيان في زيادة الكفاءة وإيجاد حلول بديلة تساؤلات حول ما إذا كان "الخندق" التكنولوجي الذي أنشأته مجموعات أميركية عالية الإنفاق مثل Meta وGoogle وOpenAI وAnthropic واسعًا ومنيعًا كما كانوا يعتقدون.

الريادة الأميركية

من جانبه، يقول خبير التطوير التكنولوجي، هشام الناطور، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

"النموذج الذي قدمته "ديب سيك" يشكل مفاجأة كبرى ليس فقط للمستخدمين، بل أيضاً للشركات العالمية مثل أوبن إيه آي وغوغل.

تأثير هذا النموذج لم يكن مجرد حادثة ثورية عابرة، بل هو انعكاس لأبعاد أعمق تمس طبيعة الأسواق والاقتصادات العالمية، خاصة في ظل ارتباط التكنولوجيا الحديثة بالحروب الاقتصادية والسياسية.

"ديب سيك" أثبتت قدرة هائلة على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متفوق، مما يثير مخاوف كبيرة حول مستقبل الريادة الأميركية والأوروبية في هذا المجال.

الأضرار التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت يوم الاثنين الماضي لا تعكس فقط المفاجأة، بل أيضاً المخاوف طويلة الأمد من خسارة التفوق التكنولوجي.

يشير الناطور إلى أن "التأثير قد لا يكون مقتصراً على المنافسة التقنية، بل يمكن أن يتجاوز ذلك ليشمل تحالفات جيوسياسية جديدة.. الصين، على سبيل المثال، قد تعزز تعاونها مع دول أخرى مثل روسيا أو الدول العربية لمواجهة الهيمنة الأميركية والأوروبية في هذا القطاع.. وفي الوقت ذاته، قد نشهد توجهات جديدة لدعم الشركات المحلية وتعزيز الابتكار المحلي."

ويضيف خبير التطوير التكنولوجي:

"على الرغم من أن ما حدث قد يبدو وكأنه أزمة، إلا أنه يمكن أن يتحول إلى فرصة لتطوير استراتيجيات جديدة وتعزيز الشراكات الدولية".

"المستقبل يحمل احتمالات عديدة؛ من بينها تحالفات جديدة ومنافسات أشد في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي."

ويلقي الناطور الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الاقتصاد والسياسة العالمية، مؤكداً أن العالم يشهد بداية مرحلة جديدة من المنافسة التقنية والجيوسياسية.

إمكانات غير مكتملة!

لكن على الجانب الآخر، فإن مقالاً بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يشير إلى أن:

ما زالت الإمكانات الفعلية لشركة "ديب سيك" غير واضحة، ولم تحقق بعد "الذكاء العام الاصطناعي"، وهي الحالة الشبيهة بالذكاء البشري التي تسعى إليها ميتا وأوبين إيه آي.

لكن القواعد ربما تغيرت (مع بزوغ ديب سيك).

على أقل تقدير، قد تستحوذ "ديب سيك" على بعض عملاء الشركات العملاقة الأميركية.

في أسوأ الأحوال، تحدت الاعتقاد الأساسي بأن المزيد من الأجهزة هو المفتاح لتحسين الذكاء الاصطناعي. وقد دعم هذا المبدأ القيمة السوقية لشركات وادي السيليكون حيث تستثمر بكثافة.

الاحتكار الأميركي

من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

تقنية "ديب سيك" تمثل تحولاً نوعياً في مجال الذكاء الاصطناعي.. كذلك يتيح ذلك التقدم تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف التهديدات السيبرانية المتقدمة والتعامل معها بطرق استباقية.

هذا التطور يعيد تشكيل موازين القوى العالمية، حيث أصبحت الدول أو الجهات التي تملك هذه التقنيات قادرة على تحدي الهيمنة التكنولوجية للولايات المتحدة.

ويشير إلى أنه من بين أبرز تأثيرات "ديب سيك" ما يتعلق بـ "كسر احتكار التكنولوجيا الأميركية"، ذلك أن الولايات المتحدة تهيمن على مجال الذكاء الاصطناعي من خلال شركات مثل أوبين إيه آي وغوغل، إلا أن تقنيات مثل "ديب سيك" التي يتم تطويرها في الصين وشركات أخرى (..) تمنح الدول الأخرى فرصة لمنافسة جادة، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية.

ويشير إلى أن الصين تطور تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة للسيطرة على الهجمات السيبرانية ومنع الاختراقات الرقمية، في حين تعتمد روسيا على حلول ذكية لمواجهة التدخل السيبراني الغربي، وواجهت اتهامات بأنها استطاعت من خلال هذه التقنيات اختراق مؤسسات عالمية هامة.. هذه الحلول تُعد ركيزة أساسية في مواجهة الاختراقات وتعزيز الأمن السيبراني بشكل عام، في ظل تعقيد الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويذكر الخفاجي أيضاً أن دولًا مثل الهند بدأت في الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الأمن السيبراني، مما يُعزز نفوذها في الساحة الدولية ويمنحها القدرة على مواجهة القوى التقليدية الكبرى.. مشدداً على أن "هذا السباق التكنولوجي سيعيد تشكيل العلاقات الدولية، ويؤثر على التوازنات الاستراتيجية بين الدول الكبرى والصاعدة".

ويظل السؤال المفتوح الآن ليس بالضرورة من سيطور أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، بل من يمكنه تطبيقها بشكل أفضل على المهام في العالم الحقيقي.