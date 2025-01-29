وقال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء الكويت الرسمية، إن أرباح "بيتك" قياسية وتاريخية، موضحا أن صافي إيرادات التمويل ارتفع العام الماضي ليصل الى 1.14 مليار دينار (نحو 3.7 مليار دولار امريكي) بنسبة نمو بلغت 18.7 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل الى 1.03 مليار دينار (نحو 3.4 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت تسعة بالمئة مقارنة بعام 2023 في حين بلغ رصيد مديني التمويل نحو 19.1 مليار دينار (نحو 63 مليار دولار) متأثرا ببيع بيت التمويل الكويتي - البحرين وكذلك أثر تذبذب العملات الأجنبية خلال العام.

وأشار المرزوق الى أن رصيد اجمالي الموجودات بلغ 36.7 مليار دينار (نحو 121.1 مليار دولار) لعام 2024 كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي البنك ليصل إلى 5.5 مليار دينار (حوالي 18 مليار دولار) بنهاية عام 2024 بنمو سنوي نسبته 3.8 بالمئة، في حين ارتفع رصيد حسابات المودعين ليبلغ 19.2 مليار دينار (نحو 63.3 مليار دولار) لعام 2024.

وذكر أن معدل كفاية رأس المال بلغ 19.9 بالمئة في نهاية ديسمبر الماضي متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قد أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 22 بالمئة متضمنة 10 بالمئة التي تم توزيعها خلال منتصف العام كما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة 8 بالمئة بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وأشار المرزوق إلى أن بيت التمويل الكويتي نجح خلال عام 2024 بتحقيق أداء مالي قوي عبر تسجيل نتائج مالية سنوية قياسية وتاريخية لاسيما بعد انجاز أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي ونجاح تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد- الكويت سابقا ضمن صفقة استحواذ عابرة للحدود خليجيا وقاريا.