وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل قد ارتفعت بـ 16 بالمئة لتصل إلى 44.8 مليار ريال خلال العام الماضي.

كما ذكر أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات قد نمت بنسبة 15 بالمئة إلى حوالي 13 مليار ريال.

وأضاف أن ودائع العملاء قد سجلت انكماشا سنويا بنسبة 1.7 بالمئة لتصل إلى 579.7 مليار ريال في 2024.

وبلغت ربحية السهم في العام الماضي 3.44 ريال للسهم، مقارنة مع 3.23 ريالا للفترة المماثلة من 2023.

وقال البنك الأهلي السعودي إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع في دخل العمولات الخاصة بنسبة 16 بالمئة نتيجة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 8.8 بالمئة وارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 8.7 بالمئة.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 4.2 بالمئة نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 2.7 بالمئة وارتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 17.2 بالمئة بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 11.9 بالمئة. وقد قابل ذلك، ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 10.9 بالمئة.

وقال البنك الأهلي السعودي إن أرباحها الفصلية (الربع الأخير من 2024) قد قفزت بنحو 12 بالمئة لتصل إلى 5.56 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليارا كان قد سجلها في الربع المماثل من 2023.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط تقديرات المحللين عند 5.1 مليار ريال، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.