وذكر البنك في بيان على سوق دبي المالي، أن إجمالي الإيرادات قد نمت لتتجاوز حاجز 44 مليار درهم (ما يعادل 12 مليار دولار) في 2024، حيث حقق الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.

وارتفع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني على أساس سنوي بواقع 7 بالمئة ليصل إلى 23 مليار درهم (حوالي 6.26 مليار دولار) في العام الماضي .

كما سجل البنك أرقاما قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة بلغت 16 بالمئة.

وزاد إجمالي القروض عشرة في المئة إلى 529 مليار درهم في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية ديسمبر، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 14 بالمئة إلى 667 مليار درهم. وارتفع إجمالي الأصول 16 بالمئة إلى 997 مليار درهم.

وذكر البنك إن شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وهي الذراع الاستثماري الأول في عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في دولة الإمارات، أعلى إيرادات لها على الإطلاق.

وحقق الإمارات الإسلامي أرباحا قياسية بلغت 2.8 مليار درهم في العام الماضي، مدعوما بالنمو القوي البالغ 31 بالمئة في التمويلات الاستثنائية المقدمة للمتعاملين في 2024.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلسا للسهم الواحد.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7 بالمئة لتصل غلى 356 فلسا في العام الماضي.

من جانبه، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:

"ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024 نتيجة تمّكن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة.

إننا سعداء بتحقيق نمو كبير بنسبة 57 بالمئة في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوما بشبكة فروعنا الموسعة التي تضم حاليا 21 فرعا و62 جهاز صراف آلي مخصص.

تمثل قصة توسع عملياتنا الدولية النمو والتنّوع والمرونة، مع الاستفادة من عروضنا الفريدة لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وخارجها

وأود الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي لدبي بنسبة 5 بالمئة في عام 2025 مدفوعا بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة.

في ضوء الأداء المتميز نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلسا.

يذكر أن بيانات مجموعة بورصة لندن قد أظهرت أن صافي ربح البنك في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بلغ أربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار)، دون تغيير عن الربع نفسه من عام 2023 وأقل قليلا من متوسط تقديرات المحللين البالغة 4.1 مليار درهم.

واستفادت البنوك في الإمارات، حيث يعد بنك الإمارات دبي الوطني من بين أكبر البنوك، من آفاق النمو في منطقة الخليج إذ تعزز الحكومات في المنطقة الاستثمار في تطوير القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.

وأصبحت دبي واحدة من أسرع مدن العالم نموا، وازدهر سوق العقارات فيها، وتضم أطول ناطحة سحاب في العالم، وسط انتعاش اقتصادي سريع بعد وباء كورونا، بمساعدة شروط الإقامة المريحة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع صافي دخل الفائدة عشرة بالمئة إلى 8.6 مليار درهم في الربع الرابع، في حين نما الدخل غير الممول بنسبة ثمانية بالمئة إلى 2.7 مليار درهم.

وخفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية في سبتمبر بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية. ومعظم العملات الخليجية مربوطة بالدولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 4.25-4.50 بالمئة في نهاية اجتماعه الشهري في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن هامش صافي الفائدة بلغ 3.64 بالمئة في عام 2024 متوقعا أن ينخفض إلى 3.3-3.5 بالمئة بسبب خفض أسعار الفائدة.