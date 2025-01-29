وقال البنك المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه حقق أداء قياسياً قبل الضريبة إذ وصلت أرباحه إلى 6.9 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار)، بزيادة 26 بالمئة على أساس سنوي.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، وصل صافي الأرباح قبل الضريبة من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم (ما يعادل 440 مليون دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 3.030 مليار درهم لعام 2024، أي ما يعادل 83 فلس للسهم الواحد.

وأظهر بيان مصرف أبوظبي الإسلامي أن الإيرادات خلال 2024 قد سجلت تحسناً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 10.6 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في العام 2023، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب النمو في المحفظة الاستثمارية.

وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم خلال عام 2024.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 183 مليار درهم بالمقارنة مع 157 مليار درهم في عام 2023.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي ومستقر لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.1 بالمئة، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.2 بالمئة.

واستقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات جيدة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة حيث بلغ 81 بالمئة ومعدل الأصول السائلة المؤهلة الذي بلغ 17.8 بالمئة.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليار درهم مدعوماً بنمو الأرباح، وبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 28 بالمئة في عام 2024.