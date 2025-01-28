وفقا لمؤسسة "روكفلر" المشاركة في المبادرة، من المتوقع أن تبلغ تكلفة "المهمة 300" التي أطلقها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية في أبريل 90 مليار دولار بتمويل من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووكالات التنمية والشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية.

وقال محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية في بيان صدر خلال قمة الطاقة لرؤساء الدول الأفريقية في تنزانيا، إن البنك الذي يقع مقره في جدة تعهد بتقديم 2.65 مليار دولار لتمويل المشروعات واثنين مليار دولار أخرى لتأمين مشاريع الطاقة في إفريقيا.

ومن المقرر أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين تمويلا يتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار.

وقال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون "وجود 600 مليون شخص في إفريقيا بدون كهرباء أمر لا يمكنه الاستمرار".

وقال مسؤولون في القمة إن التمويل الإضافي يعتمد على تعهدات تمويل تصل إلى 48 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وتوقعوا الإعلان عن المزيد من التعهدات خلال القمة.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إن توفير الكهرباء لحوالي 300 مليون شخص يشكل حجر أساس مهما في تعزيز التنمية بإفريقيا من خلال خلق فرص عمل جديدة.