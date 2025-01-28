تحركات الأسهم

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2751.66 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن تسبب نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة في موجة بيع في السوق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2746.70 دولار.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية ومنتجات الصلب المستوردة لإجبار المنتجين على تصنيعها في الولايات المتحدة.

وقد تؤدي سياسات ترامب إلى ضغوط تضخمية وحروب تجارية، مما يزيد من الطلب على استثمارات الملاذ الآمن ومنها الذهب.

ويركز المستثمرون حاليا على أول اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يترك صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، لكن ترامب قد يعقد المهمة بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد من البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض.

وأظهر استطلاع لرويترز أن أسعار الذهب قد تبلغ مستويات مرتفعة غير مسبوقة خلال العام الجاري بسبب عدم اليقين الاقتصادي المتزايد ومخاوف التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.08 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة أيضا إلى 951.94 دولار، كما نزل البلاتين واحدا بالمئة إلى 937.84 دولار.