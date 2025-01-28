وأضاف مدبولي بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، أن الأرقام الخاصة بالميزان التجاري خلال 10 سنوات الماضية تظهر أن الواردات في عام 2015 كانت تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16 بالمئة، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119 بالمئة.

وقال: "وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار".

كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة رفع معدل النمو الاقتصادي، مع خفض التضخم ونسبة الدين الداخلي والخارجي.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في البلاد خلال الفترة الماضية قد بلغ 276 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار).

ومن جهة أخرى، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة "كونسنتركس Concentrix" الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال.

وتستهدف مذكرة التفاهم التوسع في عمليات الشركة بمصر من خلال ضخ استثمارات بالسوق المصرية، بنحو مليار دولار، تساهم في توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة؛ ليصل إجمالي عدد العاملين بالشركة إلى 35 ألف موظف بنهاية عام 2028.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم توسع أعمال شركة "كونسنتركس مصر" في مجال خدمات التعهيد المُوجهة للتصدير، حيث تتضمن خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، التي تستهدف زيادة عدد العاملين بمراكزها في مصر، وهذا التوسع للشركة من شأنه أن يضعها ضمن كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر من حيث عدد العاملين، وفُرص العمل التي توفرها.