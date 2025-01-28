وحظيت "ديب سيك"، وهي نموذج صيني منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي، باهتمام عالمي الشهر الماضي عندما ذكرت في ورقة بحثية أن تطوير نموذجها "ديب سيك-في3" تطلب قدرة حاسوبية بأقل من ستة ملايين دولار باستخدام شرائح "إنفيديا إتش800" منخفضة القدرة.

وقالت الشركة الصينية في حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات" إن نموذج "ديب سيك-آر1"، الذي أطلقته الأسبوع الماضي، أرخص بنحو 20 إلى 50 مرة من نموذج أو1 لشركة أوبن إيه.آي، وذلك بناء على المهمة التي سيقوم بها.

وقال ألتمان على منصة إكس: "نموذج آر1 لشركة ديب سيك مذهل، وخاصة فيما يقدمونه مقابل السعر".

وأضاف: "لكننا متحمسون بشكل أساسي لمواصلة تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بنا بشأن البحث ونعتقد أن زيادة (القدرة) الحاسوبية باتت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى حتى ننجح في مهمتنا".

وهبطت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا التي تكبدت أكبر خسارة يومية لها أمس الاثنين بعد أن نزلت قيمتها السوقية 593 مليار دولار لتسجل أكبر خسارة يومية لأي شركة في وول ستريت.