وأوضح الحبتور في تدوينة على منصة "إكس" أنه يعتزم أيضا بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان.

كما قرر رجل الأعمال الامتناع عن السفر إلى لبنان، وبما يشمل أفراد عائلته ومديري المجموعة.

وكان الحبتور قد أعلن خلال يناير الجاري، إنه يعتزم الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" آنذاك: "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".

لكنه قال أيضا: "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة".