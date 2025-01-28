وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنيوم للحصول على تمويل عبر وكالة ائتمان للصادرات، كما أنها تشكل أكبر تمويل غير مشروط تقدمه الوكالة الإيطالية.

ويدعم هذه الصفقة تحالف يضم تسع مؤسسات مالية عالمية بارزة، وهي بنك "إتش إس بي سي"، و"بانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا"، وبنك الصين، وشركة "كريدي أجريكول سي آي بي" العربية المالية، والبنك الزراعي الصيني، وسيتي، وبنك التعمير الصيني، وبنك "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أميركا".

وستمكّن هذه الاتفاقية نيوم من الاستفادة من خدمات الموردين الإيطاليين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تطوير مشاريعها في مختلف قطاعاتها الأساسية، التي تشمل أعمال البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والبناء، والنقل (السكك الحديدية، والطرق، والملاحة البحرية).

ويأتي ذلك في وقت بلغت قيمة العقود التي تنفذها الشركات والمقاولون الإيطاليون في نيوم حتى اليوم 6.3 مليارات دولار، ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تسهم في تعزيز وتطوير هذه العلاقات التجارية الدولية المهمة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لنيوم، أيمن المديفر:" تلتزم نيوم بالعمل مع شركاء عالميين يشاركونها طموحاتها في تسريع التقدم البشري عبر مشاريع ومبادرات نوعية، وفي حين أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريعنا، فإنه أيضًا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات".

وستعزز التسهيلات التمويلية، التي ستقدمها وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، من عمليات التمويل الحالية لنيوم، وتسهم في تنوع مصادرها، مما يدعم احتياجات التمويل طويلة الأجل للمشاريع والوجهات الرئيسة التي تعمل على تطويرها.