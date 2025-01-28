تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.

وأثار نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة من ديب سيك وشعبيته المتزايدة قلق المستثمرين الذين تخلوا عن أسهم التكنولوجيا مشككين في التقييم المرتفع لشركات الذكاء الاصطناعي.

ونزلت القيمة السوقية لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 593 مليار دولار لتسجل أكبر خسارة يومية لأي شركة في بورصة وول ستريت.

وزاد مؤشر التكنولوجيا الأوروبي 0.3 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وربح سهم ألتن للاستشارات الهندسية والتكنولوجية 7.8 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائجها السنوية.

وكانت شركات الإعلام من بين أكبر القطاعات الرابحة وارتفعت أسهمها 0.8 بالمئة، كما زادت أسهم شركات المرافق 0.7 بالمئة.

وارتفع سهم شركة "سيمنس إنرجي" بنسبة 3.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن إيرادات مبدئية في الربع الأول تفوق توقعات السوق.

وهوى سهم الشركة، التي توفر معدات كهربائية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، 20 بالمئة أمس الاثنين بعد أن تأثرت بشدة من عمليات بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما هبط سهم مجموعة نتكومباني للاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات 16 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة إيرادات في الربع الأخير دون توقعات السوق.