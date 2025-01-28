ووفق النتائج المالية السنوية لعام 2024، والتي أعلن عنها الثلاثاء، حققت المجموعة نتائج مالية قوية مدفوعةً بكفاءة العمليات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية، كما شهدت الأرباح الإجمالية قفزة كبيرة بنسبة 160 بالمئة لتصل إلى 436.32 مليون درهم، مقارنة بـ 167.6 مليون درهم في العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الضريبة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 75 بالمئة لتصل إلى 228.86 مليون درهم، مقارنة بـ 131.02 مليون درهم في عام 2023.

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام والتوسع الإقليمي خلال عام 2024، مسجلةً العديد من الإنجازات، كان أبرزها سلسلة عمليات الدمج والاستحواذ التي عززت حضور المجموعة في السوق وساهمت في توسيع وتنويع محفظتها، وشملت عمليتيْ استحواذ رئيسيتين على حصص مسيطرة إضافية في كل من مصنع الرؤية للأثاث والديكور وشركة "ديكوفجين"، وهما شركتان رائدتان في مجال التصميم الداخلي والديكور وصناعة الأثاث الفاخر.

كما استحوذت المجموعة على شركة "سواعد القابضة"، الشركة الرائدة في سوق حلول القوى العاملة وإسكان الموظفين والعمال.