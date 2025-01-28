المليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بالذكاء الاصطناعي كانوا أكبر الخاسرين على النحو التالي:

خسر هوانغ من إنفيديا حوالي 20.1 مليار دولار، أي ما يعادل 20 بالمئة من ثروته

بينما بلغت خسارة لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل حوالي 22.6 مليار دولار، وهو رقم أكبر من حيث القيمة المطلقة، لكنه يمثل فقط 12 بالمئة من ثروته، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

كما خسر مايكل ديل من شركة Dell حوالي 13 مليار دولار، وخسر الشريك المؤسس في يبنانس تشانغ بينغ حوالي 12.1 مليار دولار.

شهد عمالقة قطاع التكنولوجيا تبخر 94 مليار دولار من ثرواتهم - أي ما يقرب من 85 بالمئة من إجمالي التراجع الذي شهده مؤشر بلومبرغ.

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5 بالمئة.

تقوم شركة ديبسيك، التي تتخذ من هانغتشو مقرًا لها، بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي منذ عام 2023، ولكنها لفتت انتباه العديد من المستثمرين الغربيين هذا الأسبوع عندما تصدرت تطبيقها المجاني "ديب سيك R1" قوائم التنزيلات العالمية. تدفق عدد كبير من المستخدمين الجدد على التطبيق، مما جعل ديبسيك تواجه صعوبات في الحفاظ على التطبيق متاحًا عبر الإنترنت، حيث تعرضت لانقطاعات واضطرت إلى تقييد التسجيلات للمستخدمين الذين لديهم أرقام هواتف صينية.

إن دخول شركة ديبسيك إلى سباق الذكاء الاصطناعي، والذي تقول إنه تكلف حوالي 5.6 مليون دولار فقط لتطويره، يمثل تحديًا لرواية وادي السيليكون بأن الإنفاق الرأسمالي الضخم ضروري لتطوير أقوى النماذج. وقد وجه ذلك ضربة قوية للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بأسهم الذكاء الاصطناعي والتي كانت المحرك الأكبر لسوق الأسهم على مدار العامين الماضيين.

استراتيجية مشابهة

لقد أدت التقييمات المرتفعة لما يسمى بعمالقة الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك شركة ميتا بلاتفورمز، وشركة ألفابت، وشركة مايكروسوفت - إلى توليد مليارات الثروات لأصحابها منذ أن كشفت شركة أوبن إيه آي عن تشات جي بي تي في نوفمبر 2022.

وقد عملت هذه الشركات في الغالب على استراتيجية مشابهة: إنفاق مبالغ ضخمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال تخزين أشباه الموصلات المتطورة والإمدادات اللازمة لتشغيلها.

وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا قد أعلن الجمعة أن الشركة تخطط لإنفاق ما بين 60 مليار دولار إلى 65 مليارا على مشاريع تتعلق بالذكاء الاصطناعي هذا العام، وهو ما يفوق تقديرات وول ستريت.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ إنتليجنس، فإن الإنفاق الرأسمالي في جميع شركات التكنولوجيا الكبرى في طريقه للوصول إلى 200 مليار دولار في عام 2025.

وعلى الرغم من الإيرادات المحدودة التي تظهر لجميع استثماراتهم حتى الآن، كافأت الأسواق أسهم التكنولوجيا الأميركية بتقييمات وارتفاعات قياسية عالية، والتي بدورها ولدت مكاسب تاريخية لثروات أصحابها.

فقد برزت شركة إنفيديا باعتبارها أكبر فائز في طفرة الذكاء الاصطناعي حتى الآن، حيث زادت صافي ثروة هوانغ بنحو ثمانية أضعاف إلى 121 مليار دولار منذ بداية عام 2023 حتى إغلاق وول ستريت يوم الجمعة.

كما ارتفعت ثروة زوكربيرغ بنسبة 385 بالمئة إلى 229 مليار دولار خلال نفس الفترة، وزادت ثروة جيف بيزوس من شركة أمازون بنسبة 133 بالمئة إلى 254 مليار دولار.

وفي حين تعرض هوانغ من إنفيديا وإليسون من أوراكل لخسائر فادحة، نجت ثروات باقي مليارديرات التكنولوجيا الكبار الآخرين دون أن يلحق بهم ضرر، فقد ارتفعت صافي ثروة زوكربيرغ أمس بواقع 4.3 مليار دولار مع انتعاش سهم ميتا من الخسائر التي منيت بها في مستهل الجلسة، وارتفعت ثروة بيزوس بنحو 632 مليون دولار.

الإنفاق الرأسمالي

يبدو أن قدرة ديبسيك على تطوير نموذج مجاني يمكن أن ينافس أو يتفوق على المنافسين مثل تشات جي بي تي وكلود من أنثروبيك بتكلفة تطوير أقل بكثير دفعت المستثمرين إلى التساؤل عن منطق اعتماد وادي السيليكون على الإنفاق الرأسمالي الضخم.

أحد الأسباب الرئيسية لعدم اعتماد ديبسيك على استثمارات كبيرة وأحدث الرقائق لتطوير نموذجها هو أن الشركات الصينية كانت لديها وصول محدود إلى وحدات معالجة الرسومات القوية، التي تعتمد عليها معظم الشركات الغربية، منذ أن فرضت الحكومة الأميركية قيودًا صارمة على تصدير الرقائق الأكثر تقدمًا.

في مقابلة مع شبكة CNBC الأسبوع الماضي، قال ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لمزود بيانات Scale AI، إنه على الرغم من قيود التصدير، فإن ديبسيك والمطورين الصينيين الآخرين لديهم على الأرجح وحدات معالجة رسومات أكثر مما يدركه وادي السيليكون.

وقال وانغ: "المختبرات الصينية لديها وحدات H100 أكثر مما يعتقد البعض"، في إشارة إلى شريحة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Nvidia، أعتقد هو أن ديب سيك لديها حوالي 50,000 وحدة معالجة رسوميات H100، والتي لا يمكنهم الحديث عنها، بالطبع، لأنها تتعارض مع قيود التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة".