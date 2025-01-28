وكان ترامب قد تعهد بمعالجة العجز المستمر منذ فترة طويلة في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إما من خلال الرسوم الجمركية أو زيادة صادرات النفط والغاز.

وقبل أيام، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى إظهار الوحدة خلال اجتماع في باريس، الأربعاء الماضي، في وقت تكافح فيه أوروبا للرد بصورة موحدة على تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية.

وقال ترامب، الذي هدد أيضا كندا والمكسيك والصين بفرض رسوم جمركية باهظة، آنذاك، إن أوروبا لديها فائضا تجاريا مثيرا للقلق مع الولايات المتحدة وإنها "مشمولة في الرسوم الجمركية".

وفي تصريحات للصحفيين قبل غداء عمل جمعهما في قصر الإليزيه، أصر ماكرون وشولتس على أن أوروبا قوية وأن التحالف الفرنسي الألماني متين على الرغم من أنهما يتوقعان مواجهة صعوبات.

وقال شولتس: "سيشكل الرئيس ترامب تحديا، وهذا واضح بالفعل".