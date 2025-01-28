تحركات الأسعار

هبط المؤشر "نيكي" بنسبة 1.39 بالمئة، ليغلق عند مستوى 39016.87 نقطة.

وتراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 2756.9 نقطة، ليقلص أغلب الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة.

وهبط المؤشر ناسداك، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، الليلة الماضية لأدنى مستوى له في يوم واحد منذ 18 ديسمبر، بعد أن أدى إطلاق نموذج صيني منخفض التكلفة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات صناعة الرقائق الأميركية بقيادة سهم شركة إنفيديا الرائدة في الذكاء الاصطناعي.

وهوى مؤشر رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة 9.2 بالمئة إلى أدنى مستوى يومي له منذ مارس 2020.

وقال يوسوكي ساكي، وهو متعامل كبير في شركة "تي اند دي" لإدارة الأصول: "ما لم يتوقف هذا الاتجاه لبيع أسهم شركات الرقائق في وول ستريت، ستظل السوق اليابانية تشهد هذا التحرك".

وأضاف: "لكن الأموال لم تهرب من اليابان. كل ما في الأمر أن المستثمرين باعوا الأسهم التي زادت، وهي أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، وأعادوا شراء أسهم البنوك وغيرها من أسهم القيمة بهذه الأموال".

ونزل سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، الموردة لإنفيديا، 11 بالمئة.

وانخفض سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 5.94 بالمئة.

وارتفعت أسهم البنوك في ظل التكهنات بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من التوقعات في السوق.

وزاد سهما مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية ومجموعة ميتسوي سوميتومو المالية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وارتفع نصف الأسهم المدرجة على نيكي، وعددها 225.