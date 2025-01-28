وأضاف أن أداء عمليات البيع لعام 2024 كان استثنائيًا، حيث تمكنت الشركة من تمويل مشاريعها بالكامل من عوائد البيع على الخارطة دون الحاجة لأي تمويل خارجي، بينما يتم تمويل المشاريع التجارية من خلال صناديق ومساهمات عقارية، حيث بلغت حتى الآن 5 صناديق عقارية بقيمة 10 مليارات ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما أوضح أن NHC ستطلق مشاريع توفر 140 ألف وحدة سكنية، 70 ألفًا منها في مدينة الرياض بأسعار تنافسية تقل بنسبة 20 بالمئة عن الأسعار في الأحياء المجاورة، مؤكدًا أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 375 ألف ريال، ويبلغ متوسط الأسعار نحو مليون ريال، وأن هذا الضخ سيسهم بشكل مباشر في تلبية الطلب المتزايد على السكن في العاصمة الرياض، مما يجعل عام 2025 مليئًا بالفرص لكل من المستثمرين والمشترين.

كما نوه البطي أن التطوير القائم لا يستهدف فئة بعينها، بل يتم تطوير وجهات عمرانية بمساحات مليونية في مختلف المناطق لجميع شرائح المجتمع، مع أهمية استغلال البيانات المتقدمة لدراسة السوق وفهم احتياجات الأجيال الجديدة، مما يسهم في تطوير وجهات تواكب الطلب وتلبي تطلعات الجميع.

وأوضح أن الشركة لا تقتصر على بيع الوحدات السكنية، بل تعمل على استدامة أعمالها من خلال تطوير مشاريع تجارية وسكنية واستثمارية، تشمل مليون متر مربع من المساحات التجارية يتم العمل عليها في الوقت الحالي، منها مشاريع كبرى مثل مستشفى الحبيب والمركز الطبي التخصصي.

وكشف الرئيس التنفيذي عن معالجة الشركة لتحديات في سلاسل الإمداد من مواد البناء والمقاولين في ظل زيادة حجم المشاريع وضخامتها، عبر إنشاء مناطق لوجستية وصناعية قريبة من وجهاتها الكبرى بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان توفر المواد في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، لافتًا إلى حرص الشركة على تحقيق مستهدفها بالوصول إلى 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، مع خطط للتوسع إقليميًا.

كما ذكرت الشركة أنها أبرمت جموعة صفقات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال، وذلك على هامش افتتاح منتدى مستقبل العقار 2025.