وقالت الشركة في بيان إن "الاتفاقيات الأربعة التي وقعتها "بروج"، شملت اتفاقية مع شركة "بيريكاب" لتزويدها بالبولي إيثيلين والبولي بروبيلين المطور لتصنيع أغطية العبوات عالية الأداء، واتفاقية مع شركة "تغليف للصناعات" لتمكينها من تصنيع حلول تغليف متينة ومرنة، واتفاقية أخرى مع "شركة الإنماء الصناعي" لتصنيع حلول التغليف المستدامة، واتفاقية رابعة مع شركة "ألبلا" لتصنيع حلول التغليف المطور الذكية عالية الجودة".

وستمكِّن هذه الشراكات الجديدة "بروج" من تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الصناعية بما في ذلك قطاع التغليف المطور، كما تعكس تركيز الشركة على إنتاج مواد مبتكرة تساهم في تعزيز سلامة المنتجات، والحدّ من الهدر عن طريق إطالة فترة صلاحية المواد الغذائية بشكل كبير، مع تحسين إمكانية إعادة التدوير للحد من الأثر البيئي.

وتم تطوير نحو 80 بالمئة من منتجات "بروج" المتميزة والمتنوعة من البولي أوليفين لخدمة القطاعات سريعة النمو مثل الطاقة والبنية التحتية والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطور. كما تعمل "بروج" أيضاً على تطوير استراتيجية "صفر نفايات" من خلال الاستفادة من التعاون في إنتاج حلول البولي أوليفين الخام والمعاد تدويره لتعزيز قابلية إعادة التدوير.

أعلنت "بروج" أيضاً عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركتي "تحزيم" للتغليف و"ريباوند" لإنتاج حلول التغليف مطورة للتغليف الصناعي لشحن البضائع الثقيلة باستخدام 30 بالمئة من مادة البولي إيثيلين المعاد تدويرها بعد الاستهلاك. وتساهم "بروج" من خلال هذا المنتج المبتكر للتغليف الذي يمتاز بأقل بصمة كربونية في تمكين عملائها من تسريع الوصول إلى أهداف الاستدامة، مستفيدةً من قدرتها على الاستثمار في الشراكات النوعية والتقنيات المتقدمة التي تستخدمها.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي في "بروج": "نساهم من خلال توفيرنا لحلول البولي أوليفين المتميزة والعالية الجودة في تمكين شركائنا من تعزيز جودة منتجاتهم وتحسين قابلية إعادة تدويرها والحد من تأثيرها البيئي. وتم تصميم المواد التي تنتجها ’بروج‘ لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التغليف المطور، مما يضمن رفع الكفاءة وتعزيز السلامة والأداء طويل الأجل. ومن خلال هذه الشراكات تعمل ’بروج‘ على تعزيز سلاسل الإمداد وصياغة مستقبل مستدام لقطاع التصنيع من خلال تزويده بحلول متطورة توفر قيمة حقيقية لعملائنا والقطاعات الصناعية التي يخدمونها."

وكانت "بروج" قد أطلقت مؤخراً مجموعة من المنتجات المتقدمة الجديدة استناداً إلى التطبيق الناجح لتقنية Borstar® المرخصة من "بورياليس". وتشمل الحلول الجديدة مجموعة من منتجات Anteo™ FK1510 وAnteo™ FK1516 التي تمتاز بمساهمتها في إطالة مدة صلاحية الأغذية، وتقليل الهدر، والتمكين من إعادة التدوير بشكل كامل.

كما تشمل المواد عالية المتانة الأخرى التي طرحتها "بروج" منتج BF971MO المصمم لتحمل كافة الظروف المناخية وتلبية متطلبات التطبيقات الصناعية والإنشائية في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية. كما يتم في الوقت الحالي تطوير "تكنولوجيا الطاقة الشمسية العائمة" وخزانات المياه الكبيرة باستخدام أحد الحلول الجديدة التي توفرها "بروج" وهو BB1530 الذي يعتبر نوع من البوليمر المستدام.