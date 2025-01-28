وقال الرئيس الأميركي إن مايكروسوفت تعد واحدة من الشركات الأميركية التي تسعى للاستحواذ على تطبيق "تيك توك" الصيني.

وأجاب ترامب على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت مايكروسوفت من بين الشركات المهتمة بإعادة هيكلة ملكية تيك توك قائلا: "أعتقد نعم".

وأضاف أن شركات أخرى أبدت اهتمامها بشراء تيك توك، لكنه لم يقدم قائمة بأسمائها.

وقال ترامب: "أحب المزادات لأنك تحصل على أفضل الصفقات"، وذلك أثناء حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" أثناء عودته من ميامي، حيث كان يعقد مؤتمر مع أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب، إلى العاصمة واشنطن.

ولم ترد كل من مايكروسوفت وتيك توك على طلبات من وكالة رويترز للتعليق على ما أورده الرئيس الأميركي.

وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه يجري مناقشات مع عدة أطراف حول صفقة الاستحواذ على تيك توك، ويتوقع اتخاذ قرار بشأن مستقبل التطبيق في غضون الثلاثين يومًا المقبلة.

يُذكر أن التطبيق، الذي يضم حوالي 170 مليون مستخدم أميركي، قد تم إيقافه مؤقتًا قبل أن يدخل قانون يلزم شركة بايت دانس ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي أو مواجهة عقوبة الحظر، حيز التنفيذ في 19 يناير.

وبعد توليه منصبه، وقع ترامب في 20 يناير الجاري، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى تأجيل تنفيذ القانون لمدة 75 يومًا من 19 يناير حتى 4 أبريل المقبل، والذي تم وضعه بعد تحذيرات من المسؤولين الأميركيين بشأن مخاطر إساءة استخدام بيانات الأميركيين تحت إدارة شركة بايت دانس.