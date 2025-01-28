تحديث الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2738.90 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن تسبب نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة في موجة بيع في السوق الأوسع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2743.10 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يترك صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء، لكن ترامب قد يعقد المهمة بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد من البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض.

وإذا أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يكون هذا أول توقف في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر أيلول الماضي.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "إذا ترك (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول الباب مفتوحا قليلا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يضغط هذا على عوائد سندات الخزانة ويقدم مساعدة للذهب".

وأضاف أن مستوى 2800 دولار يشكل هدفا قابلا للتحقيق بالنسبة للذهب على المدى القريب.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يكون استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات أمس الاثنين تراجع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ بنسبة 84 بالمئة في ديسمبر على أساس شهري، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.07 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 957 دولارا، كما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.35 دولار.