وأطلقت شركة "ديب سيك" الناشئة الأسبوع الماضي مساعدا مجانيا تقول إنه يستخدم بيانات أقل، وذلك مقابل تكلفة تطوير تعادل نسبة ضئيلة من البرامج المستخدمة حاليا، مما قد يمثل نقطة تحول في حجم الاستثمار اللازم للذكاء الاصطناعي.

وتسبب ذلك في خسائر حادة للقيمة السوقية لأسهم شركات التكنولوجيا تجاوزت تريليون دولار، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بنحو 2.43 بالمئة، في أكبر تراجع يومي منذ أغسطس الماضي، بينما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.8 بالمئة.

وهوت أسهم شركة الرقائق إنفيديا أكثر من 13 بالمئة مما كبد أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى خسائر.

وانخفض سهم مايكروسوفت 3.8 بالمئة، كما تراجع سهم ميتا بلاتفورمز 3.1 بالمئة في بداية التداولات قبل أن يصعد مجددا في وقت لاحق، بينما هبط سهم غوغل 1.9 بالمئة.

وفي أوروبا تراجع سهم "إيه.إس.إم.إل" الهولندية 6.4 بالمئة، بينما خسرت سيمنز إنرجي 19.5 بالمئة.

وفي اليابان، انخفضت مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة بأكثر من ثمانية بالمئة.

ومن المتوقع، بحسب "بلومبرغ"، أن يسجل مؤشر "ناسداك 100" ومؤشر "ستوكس 600" الفرعي للتكنولوجيا الأوروبي خسارة قدرها 1.2 تريليون دولار من القيمة السوقية إذا استمرت الخسائر.

وبحلول اليوم الاثنين تجاوز عدد مرات تنزيل تطبيق ديب سيك عبر متجر أبل على الإنترنت منافسه الأميركي "تشات جي.بي.تي".

ويقدم التطبيق الجديد ما يُعتقد بأنه بديل أقل تكلفة وقابل للتنفيذ، مما يثير تساؤلات حول الإنفاق الضخم من الشركات الأميركية مثل أبل ومايكروسوفت.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية من أمستردام إلى طوكيو.

وقال جون ويثار، من مؤسسة "بيكتيت" لإدارة الأصول: "لا نعرف التفاصيل بعد ولم تتأكد أي من تلك الأقاويل مئة بالمئة. ولكن إذا تأكد ذلك الإنجاز في خفض تكلفة تدريب البرامج من أكثر من 100 مليون دولار إلى التكلفة المزعومة البالغة ستة ملايين دولار، فهذا أمر إيجابي للغاية فيما يتعلق بالإنتاجية وقدرة المستخدمين النهائيين على الحصول على الخدمة".

وأدت فورة الذكاء الاصطناعي إلى تدفق واسع لرؤوس الأموال نحو البورصات في الأشهر الثمانية عشر الماضية، إذ اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا مما أدى إلى تضخيم تقييمات الشركات وارتفاع أسواق الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة.

ولم تتضح بعد الكثير من المعلومات عن شركة ديب سيك الناشئة ومقرها هانغتشو.

وكتب باحثو الشركة في ورقة بحثية الشهر الماضي أن نموذج "ديب سيك في.3" الذي أُطلق في 10 يناير، استخدم شرائح (إتش-800) من إنفيديا للتدريب، وتكلف أقل من ستة ملايين دولار.