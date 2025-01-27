وتفيد صفحة الشركة بأن "ديب سيك" تمكنت من حل المشكلات المتعلقة بواجهة برمجة التطبيقات وعدم قدرة المستخدمين على تسجيل الدخول إلى الموقع.

وهذا أطول انقطاع تتعرض له الشركة منذ نحو 90 يوما، ويتزامن مع ارتفاع شعبيتها بشدة.

وقالت شركة أبحاث بيانات التطبيقات "سينسور تاور" إن عدد مستخدمي نموذج الذكاء الاصطناعي ديب سيك-في 3 زاد بشدة.

وقال مبتكروه إنه "يتصدر النماذج مفتوحة المصدر والنماذج المنافسة مغلقة المصدر الأكثر تقدما على مستوى العالم، بين المستخدمين في الولايات المتحدة منذ إصداره في العاشر من يناير الجاري".