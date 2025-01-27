وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" أن الإدارة السورية الجديدة جمدت جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة.

وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال، لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي.

وقال مسؤول ومصدر بالقطاع المصرفي في سوريا إن المودعين بإمكانهم حاليا سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.

وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع حسابات الأفراد والشركات المرتبطين بنظام الأسد.

ولا تزال تلك الإجراءات سارية.