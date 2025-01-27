ويواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسيةً للمستثمرين العالميين.

وبالتركيز على تلبية التفضيلات المتنوّعة، يواصل القطاع توسيع محفظته من المشاريع لتشمل مجموعة شاملة من أحجام الوحدات وخيارات الاستثمار.

وأدّى هذا النهج الاستراتيجي إلى تسجيل 28,249 معاملة خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم (نحو 26.2 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 10.45 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16,735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11,514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.

وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيسياً. وتقدِّم هذه المشاريع عروضاً متنوّعة بتصاميم مبتكَرة وأسعار تنافسية، ما جذب طيفاً واسعاً من المستثمرين.

وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "يعكس النمو المستمر لسوق العقارات في أبوظبي خلال العقد الأخير استراتيجية تضع استقرار السوق في مقدمة أولوياتها".

وأضاف: "إدراج أبوظبي ضمن قائمة أكثر الأسواق العقارية تحسُّناً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، الصادر عن شركة (جيه إل إل) يعكس التزامنا بترسيخ الشفافية والثقة بالقطاع".

وأفاد مركز أبوظبي العقاري بتحقيق زيادة سنوية بنسبة 125 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليارات درهم.

وجاءت هذه الاستثمارات من 2,302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين.