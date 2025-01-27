تحركات الأسهم

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المجمع الأميركي 3.1 بالمئة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد اند بورز 500" واحدا بالمئة.

وأطلقت شركة (دين سيك) الناشئة مساعدا مجانيا تقول إنه يستخدم رقائق منخفضة التكلفة وبيانات أقل، في تحد على ما يبدو لرهان الأسواق المالية على أن الذكاء الاصطناعي سيقود الطلب على امتداد سلاسل التوريد من شركات تصنيع الرقائق إلى مراكز البيانات.

وتأثرت أسهم فطاع التكنولوجيا الأوروبي بهذه الأخبار فانخفضت 4.5 بالمئة. ونزل سهم (إيه.إس.إم.إل) لصناعة معدات الرقائق 8.7 بالمئة.

وتراجع سهم سيمنز للطاقة، التي توفر الأجهزة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، 17.7 بالمئة. كما هبط سهم شنايدر إلكتريك 8.1 بالمئة.

وستعلن بنوك مركزية في العالم قرارتها بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لكن التركيز سيكون منصبا تحديدا على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.

وستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وألمانيا في الربع الأخير وبيانات التضخم في اقتصادات أوروبية كبرى من ضمن بيانات الأسبوع المقبل.

وزاد سهم رايان إير 2.1 بالمئة بعد أن سجلت شركة الطيران منخفض التكلفة أرباحا ربع سنوية أكبر من المتوقع.

وصعد سهم "برتيش أميركان توباكو" أو الشركة البريطانية الأميركية للتبغ أربعة بالمئة بعد أن تراجعت إدارة دونالد ترامب عن خططها لحظر سجائر المنثول.