تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "نيكي" بنسبة 0.9 بالمئة إلى 39565.80 نقطة عند الإغلاق بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة.

وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2758.07 نقطة.

وتكبدت أسهم شركات التكنولوجيا‭ ‬ذات الوزن الثقيل خسائر فادحة ومحت مكاسب حققتها الأسبوع الماضي على خلفية أنباء عن خطط أميركية للاستثمار في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويراقب المستثمرون شركة "ديب سيك" الصينية للذكاء الاصطناعي بعد أن أطلقت نموذجا مفتوح المصدر يسمى "ديب سيك-آر1" يقال إنه ينافس نموذج "أو1" لشركة "أوبن إيه.آي" وفقا للعديد من مؤشرات الأداء.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير خبراء السوق في شركة "سوميتومو ميتسوي دي.إس" لإدارة الأصول: "هناك احتمالات أن تبدأ وجهة النظر بأن التقنيات الأمريكية المتطورة من شركات مثل إنفيديا وأوبن إيه.آي هي الأكثر هيمنة في العالم في التغير قليلا".

وانخفض سهم أدفانتست، التي تعد شركة إنفيديا من عملائها، بنسبة 8.6 بالمئة مسببة أكثر تأثير هبوطي على نيكي.

ونزل سهم مجموعة "سوفت بنك"، المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، 8.3 بالمئة.

كما هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال ساعات التداول في اليابان بعد أن أغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع يوم الجمعة تحت ضغط من قطاع التكنولوجيا.

وتلقت البورصة اليابانية بعض الدعم بعدما رفع بنك اليابان يوم الجمعة أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

ولا تزال الأسواق تتوقع رفعها 25 نقطة أساس أخرى هذا العام.

وارتفعت أسهم شركات التصدير، ومن بنيها سهما تويوتا موتور وهوندا موتور لصناعة السيارات بعدما حوم الين في نطاق 155 مقابل الدولار.

وانخفض سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة معدات تصنيع الرقائق 4.9 بالمئة، كما تراجع سهم "فوجيكورا" لصناعة مكونات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 10.7 بالمئة.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.6 بالمئة.