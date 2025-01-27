والتقت ميلوني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العلا بالمملكة في وقت سابق من اليوم.

وقالت ميلوني "هناك إمكانيات هائلة في تعاوننا وأتمنى أن تفتح هذه الزيارة مرحلة جديدة بالكامل في شراكتنا... هذا ما يتوقعه الإعلان المشترك الذي وقعناه اليوم. ويشير إلى أن بلدينا يمكنهما توسيع آفاقهما واستكشاف العديد من الفرص الجديدة معا".

وأضافت ميلوني أن إيطاليا والسعودية وقعتا "العديد من الاتفاقيات على المستوى الحكومي ودعمتا أيضا مذكرات التفاهم التي وقعتها الكيانات العامة والخاصة خلال الزيارة".

وأشارت إلى عدة قطاعات للتعاون المشترك يمكن تعزيزها ومنها البنية التحتية والطاقة والدفاع والرياضة والترفيه والسياحة.

وذكر مكتب ميلوني في بيان أن رئيسة الوزراء وولي العهد السعودي ناقشا خلال لقائهما أيضا "السلام العادل والدائم في أوكرانيا"، وتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا ومساعدة لبنان.