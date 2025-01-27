وذكر المكتب في بيان، الاثنين، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال يناير الحالي إلى 49.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 50.1 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات حيث سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع 50.2 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 50.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 52.1 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال ديسمبر.

وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في نموها الاقتصادي في عام 2024، وهي أبطأ وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد.