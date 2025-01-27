تحديث الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2768.01 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.70 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.

ومن المتوقع أن يُبقي صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح من 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة وذلك خلال اجتماعهم يومي 28 و29 يناير. لكن المسألة الأهم هي كيف سيواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل ملامح الاقتصاد هذا العام بما يشمل المطالبات بأن يستمر المجلس في خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي نقطة مئوية كاملة العام الماضي.

وأبقت البيانات منذ الاجتماع الأخير للمجلس يومي 17 و18 ديسمبر على وجهة النظر الأساسية بين المسؤولين بأن التضخم سيستمر في التحرك نحو اثنين بالمئة مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

وقد تتضاءل جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي ينظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع البنك المركزي الأميركي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال صندوق "إس.بي.دي آر جولد شيرز" أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب على مستوى العالم إن حيازاته انخفضت بنسبة 0.47 بالمئة إلى 860.17 طن يوم الجمعة من 864.19 طن يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.52 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 979.72 دولار وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 945.20 دولار.