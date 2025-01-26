واستقبل ولي العهد، رئيسة وزراء إيطاليا، في مخيمه الشتوي في العلا، إذ تعد الزيارة الأولى لها برفقة وزراء الحكومة ورؤساء شركات إيطالية.

ويتوقع أن يتم خلال زيارة ميلوني الى المملكة انعقاد طاولة مستديرة في العلا تجمع ممثلي المؤسسات والشركات الكبرى الإيطالية والسعودية، كما سيتم خلال الزيارة "توقيع اتفاقات أخرى" بين البلدين.

وتعد إيطاليا ضمن أكبر 20 دولة تستثمر في السعودية، إذ يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية حاصلة على رخصة استثمار أجنبي في السعودية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الأمير محمد بن سلمان، ناقش مع ميلوني "الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية "، و"أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

كما بحث ولي العهد السعودي وميلوني "المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها".

ومن المقرر أيضا إبرام اتفاقات في مجالات الدفاع، والنقل المستدام، والتعاون في قطاع الطاقة، والرياضة، وحماية التراث الثقافي والأثري، حسبما أفاد مصدر في الحكومة الإيطالية، السبت، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتأتي زيارة ميلوني بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو للرياض، حيث وقع اتفاقا مع المملكة في إطار مؤتمر التعدين الدولي "يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول وأمن الطاقة".

وتتوجه ميلوني إلى البحرين، الاثنين، في أول زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى هذا البلد، حيث ستناقش مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة قضايا التعاون الثنائي الرئيسية وأبرزها الدفاع ومكافحة الهجرة غير النظامية.