ولا يزال المسؤولون التنفيذيون في قطاع الشحن يلتزمون الحذر بشأن العودة إلى البحر الأحمر حيث نفذ الحوثيون المدعومون من إيران أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر 2023، مما دفع معظم شركات الشحن إلى تحويل سفنها إلى مسارات أخرى.

وقالت (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في بيان إن الاستقرار الجديد "علامة إيجابية ولكنها هشة" بالنسبة للقطاع مضيفة أن السلامة لا تزال أولوية.

وأضاف البيان "نظرا لاستمرار التوتر والمخاطر المرتبطة بالسفن التجارية في مناطق معينة، ستواصل (سي.إم.إيه سي.جي.إم) في الوقت الحالي إعطاء الأولوية للطرق البديلة، ومنها الاعتماد بشكل كبير على طريق رأس الرجاء الصالح".

وأوضحت أنه يمكن إجراء تعديلات على السياسة على أساس كل حالة على حدة اعتمادا على الأمن والظروف التشغيلية العالمية.