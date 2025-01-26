وأضاف للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة إلى فلوريدا أمس السبت "أتحدث مع الكثير من الناس عن تيك توك وهناك اهتمام كبير به".

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين أن إدارة ترامب تعمل على خطة لإنقاذ تيك توك تشمل المشاركة المحتملة في ذلك من شركة أوراكل للبرمجيات ومجموعة من المستثمرين الخارجيين من أجل الاستحواذ على عمليات التطبيق بشكل فعال.

وقال مصدر منهما لوكالة رويترز إن بموجب الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه من البيت الأبيض، ستحتفظ الشركة المالكة لتيك توك، وهي شركة بايت دانس ومقرها الصين، بحصة في الشركة لكن جمع البيانات وتحديث البرمجيات ستشرف عليهما أوراكل التي تقدم بالفعل أسس البنية التحتية لتيك توك على الإنترنت.

لكن ترامب في تصريحاته للصحفيين قال إنه لم يتحدث مع لاري إليسون، مؤسس أوراكل ورئيسها التنفيذي، عن شراء التطبيق.

ولدى سؤاله عما إذا كان يحاول إبرام صفقة مع أوراكل ومستثمرين آخرين لإنقاذ تيك توك قال ترامب "لا.. ليس مع أوراكل. العديدون يتحدثون معي، أشخاص مهمون جدا، بشأن شرائه وسأتخذ هذا القرار على الأرجح في غضون الثلاثين يوما المقبلة. الكونغرس أمهل 90 يوما. إذا تمكنا من إنقاذ تيك توك، أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا".

ولم يصدر عن أوراكل تعليق بعد عن الأمر. ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن تيك توك وبايت دانس وشركات أخرى للحصول على تعليق.