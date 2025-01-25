وذكرت الوزارة في بيان أن الحريق بدأ في خزان داخل محطة الغاز الخامسة بالحقل "لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن"، مشيرة إلى أن المحطة ستعمل مجددا بعد فحص معايير السلامة وتقييم الأضرار.

كانت ثلاثة مصادر بقطاع الطاقة قالت لوكالة رويترز إن العمليات في الحقل لم تتأثر بالحريق.

وأضافت المصادر أن اثنين من عمال النفط المحليين أصيبا بحروق طفيفة.

وذكر مسؤولان في الحقل أن إنتاج حقل الرميلة النفطي العملاق يبلغ نحو 1.45 مليون برميل يوميا.

ويقع حقل الرميلة في محافظة البصرة جنوب العراق، وتحديدا بالقرب من الحدود مع الكويت، ويُعد من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يُقدّر احتياطيه النفطي بنحو 17 مليار برميل.