وزارة الكفاءة الحكومية، نشرت على حسابها في منصة إكس، مؤخرا، أن تكلفة سك عملة "البنس" المعدنية، أكثر من 3 سنتات، مضيفة أن دافعي الضرائب في أميركا تكلفوا أكثر من 179 مليون دولار لسك البنس في السنة المالية 2023، حيث أنتجت دار سك العملة أكثر من 4.5 مليار بنس، أي حوالي 40 بالمئة من 11.4 مليار عملة معدنية يتم إنتاجها للتداول.

وبحسب ما ذكرته "شبكة سي إن إن"، فإن دار سك العملة، ذكرت في تقريرها السنوي، أن تكلفة إنتاج وتوزيع البنس في عام 2024، بلغت نحو 3.7 سنت، بزيادة أكثر من 20 بالمئة على 2023، بسبب ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع البنس، وخاصة الزنك والنحاس.

عملة البنس، التي يجري تداولها منذ أواخر القرن الثامن عشر، يرى الكثيرون أن استمرار تداولها لم يعد ضروريا، لأنها نادرا ما تستخدم في الدفع، إلى جانب تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتجنب الدفع باستخدام العملات النقدية.

وكان الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، الذي تولى منصبه الاثنين الماضي، أصدر أمرا تنفيذيا، بتأسيس "وزارة كفاءة الحكومة" بقيادة الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، ومنحها صلاحيات واسعة من أجل إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق.