وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأميركي، الجمعة، إن مبيعات المساكن القائمة خلال العام الماضي بلغت 4.06 مليون مسكن، بانخفاض نسبته 0.7 بالمئة عن 2023، وهو أقل مستوى للمبيعات منذ 1995.

وأشار الاتحاد إلى ارتفاع متوسط أسعار المساكن على مستوى الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 4.7 بالمئة، إلى 407.5 ألف دولار للمسكن الواحد وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويذكر أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة تعاني من ركود المبيعات منذ 2022، عندما بدأت أسعار فائدة التمويل العقاري في الارتفاع من أدنى مستوياتها في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع متوسط ​​سعر فائدة التمويل العقاري لمدة 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في 23 عامًا بنحو 8 بالمئة في أكتوبر 2023 وانخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في عامين في سبتمبر الماضي، لكنه كان يدور في الغالب حول 7 بالمئة، وفقًا لمؤسسة التمويل العقاري الأميركية "فريدي ماك".