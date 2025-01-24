وذكرت الهيئة في وثيقتين نشرتهما مؤخرا أن المكتب سيمول 20 بالمئة من المشروع، بينما ستأتي النسبة المتبقية، 80 بالمئة، من قروض من التجاري وفا بنك، أكبر بنك في المغرب، ومن بنك أفريقيا وصندوقي إف.تي نورد إنرجي وإف.تي فلكس إنرجي.

وأضافت أن المحطة ستستخدم وقود الديزل في حالة الطوارئ.

وستقام المحطة في موقع "الوحدة" شمالي المغرب بالقرب من خط الأنابيب الذي تستخدمه البلاد منذ عام 2023 لاستيراد الغاز الطبيعي من موانئ إسبانية.

ويتطلع المغرب إلى استخدام الغاز لتنويع مزيج الطاقة لديه، ويمضي قدما في خطته بشأن الطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول بالقدرة المركبة الإجمالية إلى 52 بالمئة قبل عام 2030 من 45 بالمئة حاليا.

ويخطط المغرب لإنشاء محطة غاز طبيعي في ميناء "الناظور غرب المتوسط" في شمال شرقي البلاد وربطها بنفس خط الأنابيب.

وبلغت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة المركبة في المغرب 11918 ميغاوات في عام 2024، وأغلبها من الفحم.