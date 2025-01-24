وقلص الين مكاسبه المبكرة مقابل الدولار بعد أن رفع بنك اليابان اليوم أسعار الفائدة وعدل توقعات التضخم بالرفع دون تقديم مؤشرات كثيرة على توقيت ووتيرة زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.

واتجه المستثمرون إلى بيع الدولار بعد تنصيب ترامب مع عدم تحقق ما قاله عن التعريفات الجمركية على الفور بما خالف توعدات أطلقها خلال حملته الانتخابية.

وفي مقابلة فوكس نيوز بثتها مساء أمس الخميس قال ترامب إنه يفضل عدم الاضطرار إلى فرض رسوم جمركية على الصين وإنه يرى أن بوسعه التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.

وقال فرانشيسكو بيسول المحلل الاستراتيجي للعملات في آي.إن.جي "بدا أن ذلك يغذي شعورا متزايدا بأن ترامب لن ينفذ تعهداته بشأن الحماية التجارية كما قال قبل التنصيب وأن بعض تلك التهديدات بالرسوم الجمركية قد لا تتحقق في نهاية المطاف إذا تحققت بعض التنازلات بشأن التجارة".

وتلقى اليوان دعما من تصريحات ترامب، وارتفع في المعاملات المحلية إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع ليسجل 7.2370 مقابل الدولار.

وقال الرئيس الأميركي أمس الخميس إنه يريد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وجاءت تصريحات ترامب قبل أيام من أول اجتماع للسياسة النقدية يعقده المركزي الأميركي بعد تولي إدارته ومع توقعات واسعة النطاق بأن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع بأكثر من 1.6 بالمئة للأسبوع.

وبلغ المؤشر أدنى مستوى في شهر عند 107.27 اليوم الجمعة وانخفض في أحدث التداولات 0.5 بالمئة إلى 107.6.

وارتفع اليورو 0.65 بالمئة بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 17 ديسمبر عند 1.0515 دولار. ويتجه اليورو صوب تسجيل مكاسب للأسبوع بنحو اثنين بالمئة.

وأظهرت بيانات اليوم أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بدأت العام الجديد بالعودة إلى النمو بوتيرة ضعيفة.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2417 دولار ويمضي أيضا على مسار تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة اثنين بالمئة ليوقف بذلك خسائر امتدت لثلاثة أسابيع متتالية.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين.

وصعد الين إلى 154.845 مقابل الدولار بعد قرار السياسة النقدية، لكنه محا مكاسبه بعد المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان الذي ألمح فيه إلى أن المركزي ليس في عجلة من أمره لمزيد من التشديد النقدي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين في أحدث تداولات ليظل عند 156 مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية، سجلت عملة بتكوين في أحدث معاملاتها ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة إلى 105435 دولارا.