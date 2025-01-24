وقال ريشي كابور، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في إنفستكورب، خلال منتدى رويترز للأسواق العالمية إن الشركة قد تدرس الطرح في لندن أو نيويورك.

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن هناك "مسارات متعددة" متاحة لإنفستكورب التي طرحت شركتها التابعة التي تركز على الاستثمار كشركة منفصلة في بورصة أبوظبي في 2023.

وقال "ثلاثة إلى خمسة أعوام مناسبة لنا... أرى أن ذلك يضعنا في موقف جيد... للبحث عن فرصة لتوفير السيولة أو تحقيق القيمة لمساهمينا".

تدير إنفستكورب التي تأسست عام 1982 في البحرين أصولا بقيمة 55 مليار دولار في الوقت الحالي.