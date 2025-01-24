وقال فليتشر في المقابلة التي أجرتها موفدتنا لمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، لبنى بوظة، رئيسة قسم الاقتصاد والمذيعة في سكاي نيوز عربية، إن وقف إطلاق النار في غزة كان يجب أن يحدث منذ شهور، مشيرا إلى أنه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار، أصبحت الظروف أفضل كثيرا فيما يتعلق بدخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة.

"في فترة الهدنة الشيء المهم بالنسبة لي ولفريقي الآن هو الحصول على دعم كبير من الدعم.. دعم منقذ للحياة.. علينا إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح.. تمت تسوية البنية التحتية، المستشفيات لا تعمل، الناس يتضورون جوعاً"، بحسب ما قاله فليتشر.

وقال المسؤول الأممي، إنه في الأيام القليلة الماضية، تم تشغيل مراكز التحكم التابعة للأمم المتحدة، والتي استقبلت مئات الشاحنات منذ اليوم الأول، مضيفا: "علينا أن نحافظ على هذا التدفق.. هذا التدفق من الدعم المنقذ للحياة".

إنقاذ الأرواح في غزة

أكد فليتشر أن الأولوية بالنسبة له حاليا هي إنقاذ الأرواح، وهو ما يتطلب إدخال المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمأوى.

وعبر المسؤول الأممي عن قلقه من عدم وجود خيام كافية في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذه أولوية حقيقية للأيام القليلة المقبلة.

ويرى فليتشر أنه من المهم في المرحلة المقبلة، إعادة منح الأمل للناس من جديد، مضيفا: "علينا أن نعيد الأطفال إلى المدرسة.. نحن قلقون حقا بشأن عدد الأطفال الذين لم يذهبوا إلى المدرسة منذ أشهر.. لا أريد أن أخسر هذا الجيل، وبعد ذلك، بالطبع، علينا إعادة البناء"

وقال المسؤول الأممي: "علينا أن نمنح الناس الأمل.. علينا أن نمنح الناس الفرصة، وهذا يعني إعادة تجميع البنية التحتية لغزة مرة أخرى، وبالمناسبة، علينا أن نفعل كل ذلك في نفس الوقت، حيث أنني أشعر بقلق عميق بشأن ما يحدث في الضفة الغربية أيضا، وعلينا أن نوقف هذه الأزمة هناك أيضاً.. أوقفوا العنف في الضفة الغربية".



وعن كيفية تدبير التمويلات اللازمة لتحقيق كل هذا، قال فليتشر: "نحن بحاجة ماسة إلى هذا التمويل.. ستنفد إمداداتنا ومساعداتنا قبل أن نلبي الاحتياجات التي يجب تلبيتها ومن ثم سيموت الناس نتيجة لذلك".

وأضاف: "لذلك أصدرنا نداءً لجمع ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، للاحتياجات الإنسانية الفورية.. احتياجات إنقاذ الحياة التي ينسقها فريقي، بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى عشرات المليارات لإعادة إعمار غزة فعليا".

سوريا.. مليارات لإعادة الإعمار

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، في مقابلته مع سكاي نيوز عربية، إن الأولوية حاليا في سوريا، هي تقديم الدعم المنقذ للحياة، والعمل مع السلطات في دمشق لإيصاله.



"اتفقت مع الشرع (قائد الإدارة الجديدة في سوريا) على أننا بحاجة إلى فتح المعابر حتى نتمكن من إيصال تلك المساعدات من كل اتجاه إلى حيثما نحتاجها"، بحسب ما قاله فليتشر.

وأضاف: "نحتاج إلى إجراء تقييم جيد للاحتياجات، لمعرفة ما هو مطلوب بالضبط لمساعدة الشعب السوري.. لقد عانوا من هذه الأوقات العصيبة لسنوات حتى الآن، وعلينا أن نمنحهم الأمن والعدالة والفرص".

وقال فليتشر: "سيكون هناك عمل كبير لإعادة بناء سوريا أيضاً.. الكثير من البلدات هناك التي مررت بها بالسيارة أصبحت مجرد أنقاض الآن، كما هو الحال في غزة بالطبع، كانت سوريا مفقودة من الخريطة لسنوات وسنوات، والآن هناك لحظة الأمل والفرصة هذه، ولكن علينا أن نتحرك بسرعة".

وعن انطباعه عن مقابلة قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، قال فليتشر: "اعتقدت أنه شخص يمكننا العمل معه لقد أجرينا محادثة بناءة للغاية، لم نتفق على كل شيء، لكننا نشترك في هذا الهدف المتمثل في إدخال المساعدات بسرعة، وتقديم الدعم للشعب السوري".

وعن إعادة إعمار سوريا، قال فليتشر: "نحن بحاجة إلى المليارات، وسنضع أرقاما أكثر تحديدا حول ما نحتاجه بالضبط، لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وهي أرقام مرتفعة، ولم تنته هذه المطالب لمجرد وجود حكومة جديدة في السلطة، كميات هائلة من الاحتياجات المتعلقة بالغذاء والمأوى والماء والدواء، ونحن بحاجة إلى هذا الجهد الدولي الجماعي لتحقيق ذلك".