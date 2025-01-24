أبلغت الشركة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في وقت متأخر أمس الخميس أنها تمتلك الآن حصة 9.97 بالمئة في شركة تليفونيكا وأنها تخطط "للدخول في مناقشات مع الشركة للحصول على مقعد في مجلس الإدارة".

خضعت شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة لتغييرات في ملكيتها منذ أن أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن نيتها أن تصبح مساهما رئيسيا في سبتمبر 2023.

وبما أن شركة تليفونيكا تعد مزودا لخدمات دفاعية وبالتالي لها أهمية استراتيجية، فقد ردت الحكومة الإسبانية على إعلان شركة الاتصالات السعودية بشراء حصتها البالغة 10 بالمئة من خلال شركة القابضة الحكومية (إس.إي.بي.إي)، في حين رفعت الشركة القابضة الإسبانية كرايتيريا حصتها إلى 9.99 بالمئة.

وبعد الخطوتين، سمحت الحكومة في نهاية المطاف لشركة الاتصالات السعودية برفع حصتها إلى نحو 10 بالمئة في شركة تليفونيكا في نوفمبر 2024.