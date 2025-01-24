وأضاف الزيودي في لقاء مع لبنى بوظة؛ رئيسة قسم الاقتصاد والمذيعة في "سكاي نيوز عربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، أن الإيرادات المالية للولايات المتحدة خلال العام الأول أو الثاني لفرض التعريفات الجمركية قد تكون إيجابية، لكن الدراسات تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي بعد سنوات.

وقال: "هذه الإجراءات تؤثر بشكل رئيسي على المستهلك وعلى القوة الشرائية والصناعة، وعلى المنتج الأميركي الذي يتم تصديره إلى الخارج بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج".

وأكد الوزير أن العالم "متخوف" من مثل هذه السياسات، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون هناك ردود فعل من بعض الدول تجاه هذه السياسات إذا تم إقرارها.

وأضاف الزيودي: "بعض الدول قد تتخذ سياسات داخلية تشمل تقديم دعم إضافي، وهذا قد يضر بتنافسية المنتجات الدولية التي تستهدف أسواق هذه الدول".

وأشار الوزير إلى أن قطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات "لا يرى تأثيرًا مباشرًا كبيرًا" عليه، مضيفًا أن بعض الرسوم الجمركية قد تم تطبيقها بالفعل على بعض السلع مثل الألومنيوم والحديد خلال السنوات الخمس الماضية، "لكن التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا قد ارتفع لأن المستهلك هو الذي يدفع هذه الرسوم".

وقال الزيودي: "الرئيس الأميركي رجل أعمال ويعرف تأثير مثل هذه السياسات على الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي".

وأضاف: "هذه السياسات هي إحدى أدوات التفاوض التي يتم وضعها على الطاولة، وقد لا يستخدمها في النهاية".

الإمارات

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات إنه من المتوقع أن توقع الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تكتل دول "ميركوسور" خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف الزيودي أن الإمارات قد وقعت اتفاقًا للشراكة الشاملة مع دولة أذربيجان في بداية العام، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيجيريا هذا العام، وأوضح أن الإمارات تركز على دول أميركا الجنوبية وإفريقيا في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن المفاوضات لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين وتايلاند اقتربت من نهايتها.

وأضاف: "نستعد لجولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وقال الزيودي إن المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تشمل عملية الاعتراف المتبادل بالنظام الجمركي، والاستثمار في مشروعات الاستدامة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأضاف: "المفاوضات الرسمية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل ونتوقع إتمامها بشكل سريع".

وحول التجارة الخارجية للإمارات، قال الوزير إنه من المتوقع أن يصل حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى المستوى المستهدف عند 4 تريليونات درهم (نحو 1.09 تريليون دولار) خلال ثلاث سنوات.

وقال الزيودي إن التجارة الخارجية في الإمارات سجلت نموًا بنسبة 14.6 بالمئة في أول عشرة أشهر من العام الماضي.

وأضاف: "تجارتنا الخارجية من السلع نمت بـ 7 أضعاف حجم نمو تجارة السلع العالمية خلال أول عشرة أشهر من 2024"، مشيرًا إلى أن الإمارات ستقوم بمراجعة مستهدفات التجارة الخارجية للعام 2031 حال تحقيقها.

وقال الوزير إن الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات ومشاريع البنية التحتية والموانئ عززت جاذبية دولة الإمارات أمام المستثمرين، بجانب الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها الإمارات.

وأشار الزيودي إلى أن الإمارات حققت أهداف العديد من مؤشرات استراتيجية الخمسين.