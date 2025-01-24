تحركات الأسعار

بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2773.57 دولار للأونصة، وزادت أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر عندما بلغت 2790.15 دولار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2781 دولارا.

وهبط الدولار بما يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع متجها إلى أسوأ انخفاض أسبوعي في شهرين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيجار تريفيدي، المحلل الكبير في مؤسسة "ريلاينس سيكيوريتيز": "انخفض الدولار بعد تصريحات لترامب خالفت توقعات السوق.. يأتي هذا الانخفاض بعد أن أحجم عن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة عقب تنصيبه".

ودعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة فورا ولم يوضح خططه بشأن الرسوم الجمركية. ودفعت الضبابية حول سياساته المستقبلية المستثمرين في السوق إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب للتحوط ضد التقلبات.

في الوقت نفسه، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي قراراتهما المتعلقة بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "يظل اتجاه الذهب نحو الصعود وهذا يعني أننا ما زلنا على المسار للوصول إلى مستوى 3000 دولار هذا العام".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.78 دولار للأونصة.

كما ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1000.85 دولار وارتفع البلاتين واحدا بالمئة لى 952.10. دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.