وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بنحو 148 ألف برميل.

وواصلت العقود الآجلة للخام خسائرها بعد أن أظهرت البيانات انخفاضا أقل من المتوقع. وجرى تداول خام برنت عند 78.3 دولار للبرميل بانخفاض 70 سنتا بحلول الساعة 12:13 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1713 بتوقيت غرينتش)، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا إلى 74.79 دولار للبرميل.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 1.1 مليون برميل يوميا، بينما تراجعت معدلات تشغيل المصافي 5.8 نقطة مئوية في الأسبوع نفسه.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 245.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل في نفس الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 300 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الخام الأميركية الأسبوع في المشار إليه 184 ألف برميل يوميا.