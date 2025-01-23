وقال ترامب في أول خطاب رئيسي له أمام زعماء العالم منذ توليه الرئاسة: "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".

كما دعا الرئيس الأميركي إلى خفض أسعار النفط. وأضاف: "إذا انخفضت الأسعار، فستنتهي حرب روسيا وأوكرانيا على الفور. الأسعار مرتفعة بما يكفي الآن لتستمر الحرب، عليكم خفض سعر النفط".

وأثرت تصريحات الرئيس الأميركي على سعر برميل النفط الذي تراجع بعدما سجل ارتفاعا في بداية اليوم.

وبحلول الساعة 16,45 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مارس بنسبة 0.91 بالمئة إلى 78.30 دولار.

وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، للتسليم في الشهر نفسه، بنسبة 1.07 بالمئة إلى 74.65 دولار.

ترامب، دعا في كلمته قادة أعمال من العالم أن يصنعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة وإلا فإنهم قد يواجهون فرض رسوم جمركية عليها.

وقال ترامب: "تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أميركا وسنقدم لكم أدنى الضرائب مقارنة بأي دولة أخرى على وجه الأرض"، مضيفا "لكن إذا لم تصنعوا منتجاتكم في أميركا، وهذا حقكم، فسوف تضطرون ببساطة إلى دفع رسوم جمركية".

وكرر الرئيس الأميركي، الاثنين، لدى تسلمه مهامه في البيت الأبيض، نيته فرض رسوم جمركية على بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وبينهم الصين، ولكن أيضا كندا والمكسيك المحميتين نظريا باتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث الواقعة في أميركا الشمالية.

ويعتزم ترامب أيضا تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى وتنتهي في العام 2027، وتعزيزها، معتمدا على الرسوم الجمركية للتعويض عن انخفاض عائدات الضرائب.