ودعا الرئيس الأميركي، في خطابه أمام مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى "خفض أسعار النفط".

وأضاف: "إذا انخفضت الأسعار، فستنتهي حرب روسيا وأوكرانيا على الفور. الأسعار مرتفعة بما يكفي الآن لتستمر الحرب، عليكم خفض سعر النفط".

من جهة أخرى قال ترامب إنه سيطلب خفض سعر الفائدة على الفور وإن على الدول الأخرى أن تحذو حذوه.

وفي استجابة فورية لتصريحات ترامب تراجعت أسعار النفط، كما تحول مؤشر الدولار إلى الانخفاض، بحسب ما ذكرته رويترز.

الرئيس الأميركي، الذي استلم منصبه يوم الاثنين، أكد أن الكونغرس سيمرر أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ أميركا. وقال إن إدارته ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 بالمئة إذا صنعت المنتجات في أميركا.