وقال ترامب يوم الثلاثاء إن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية تعادل 25 بالمئة على المكسيك وكندا وبما يعادل 10 بالمئة على الصين بداية من أول فبراير.

وقد تؤثر مثل هذه الخطوة بشكل كبير على التجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي، مع عواقب محتملة منها ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض النمو الاقتصادي.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، متضررا من انخفاض 1.2 بالمئة لسهم بنك الراجحي.

وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مع صعود سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة.

وكسب المؤشر القطري 0.4 بالمئة، بدعم ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.6 بالمئة.

وتعتزم قطر استحداث ثلاثة قوانين جديدة منها قانون للإفلاس وآخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص وثالث قانون للتسجيل التجاري.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات متراجعا 0.1 بالمئة إلى 1896 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على انخفاض 0.3 بالمئة إلى 4604 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 بالمئة إلى 8165 نقطة

وخارج الخليج، أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع 0.1 بالمئة، مستفيدة من صعود سهم شركة إيسترن كومباني صاحبة حقوق تصنيع التبغ في السوق المصرية 3.6 بالمئة.