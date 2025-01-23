وقال فينك في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إن قيمة عملة "بتكوين" قد ترتفع إلى مستوى 700 ألف دولار في حال خططت صناديق الثروة السيادية لتخصيص 2 بالمئة إلى 5 بالمئة من استثماراتها للعملات المشفرة.

وأضاف فينك: "تحدثت مع صندوق ثروة سيادي هذا الأسبوع، وناقشنا النسبة المئوية المثلى التي يجب تخصيصها من الاستثمارات لصالح العملات المشفرة، وتساءلنا هل يجب أن يكون هناك تخصيص بنسبة 2 بالمئة أو 5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات لصالح العملات المشفرة؟".

وأشار إلى أن اتجاه صناديق الاستثمار للعمل بهذه الطريقة قد يدفع بتكوين "إلى 500 ألف دولار، وربما 700 ألف دولار"، بحسب تعبيره.

كما أوضح أن عملة البتكوين يمكن استخدامها للتحوط من المشكلات الاقتصادية، موضحا أن عملة البتكوين الدولية يمكن أن تساهم في التغلب على المخاوف المحلية، بحسب تعبيره.